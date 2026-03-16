In un nuovo trailer pubblicato su Disney+, l’iconico personaggio di Star Wars: Maul – Shadow Lord si prepara alla vendetta. Lo show animato sarà disponibile in streaming ad aprile e le immagini inedite offrono alcune anticipazioni sulla narrazione. La serie si concentra sulle azioni di Maul e il suo percorso di vendetta, con scene che mostrano i personaggi coinvolti e alcuni dettagli sulla trama.

Lo show animato debutterà in streaming su Disney+ nel mese di aprile e le immagini inedite regalano delle anticipazioni sulla trama. Arriverà sugli schermi di Disney+ dal 6 aprile la nuova serie animata targata Luscasfiilm Animation intitolata Star Wars: Maul - Shadow Lord, che sarà distribuita con 2 episodi settimanali fino al 4 maggio. In occasione dello Star Wars Day, infatti, verrà pubblicato online l'epilogo dell'avventurosa storia di cui è stato condiviso oggi un trailer inedito. Le anticipazioni presenti nel trailer della serie di Star Wars Ambientata dopo gli eventi di Clone Wars, la serie targata Star Wars mostra Maul che trama per ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta fuori dal controllo dell'Impero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Wars: Maul – Shadow Lord, l'iconico personaggio vuole vendicarsi nel nuovo trailer

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