Star Wars | Maul – Shadow Lord ecco il trailer dell’attesa serie su Disney+

Su Disney+ è stato pubblicato il trailer di Star Wars: Maul – Shadow Lord, la nuova serie animata prodotta da Lucasfilm Animation. La serie, che sarà disponibile dal 6 aprile, si concentra sul personaggio di Maul, uno dei villain più iconici dell’universo di Star Wars. Il trailer mostra alcune scene inedite e anticipa un nuovo approfondimento sulla figura del personaggio.

Lucasfilm Animation ha rilasciato il nuovo trailer di Star Wars: Maul – Shadow Lord, l’attesissima serie animata che debutterà in esclusiva sulla piattaforma il prossimo 6 aprile. Per l’occasione, il lancio sarà caratterizzato dal rilascio di due episodi a settimana, portando la serie verso il gran finale previsto per il 4 maggio, l’immancabile Star Wars Day. Ambientata dopo i tragici eventi di The Clone Wars, la serie segue Maul nel suo tentativo di ricostruire un sindacato criminale su un pianeta remoto, lontano dalle grinfie dell’Impero. In questa sua implacabile ricerca di vendetta, l’ex apprendista Sith incrocerà il cammino di Devon Izara, una giovane Padawan Jedi disillusa che Maul vede come la potenziale allieva perfetta per i suoi oscuri scopi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Star Wars: Maul – Shadow Lord, ecco il trailer dell’attesa serie su Disney+ Articoli correlati Leggi anche: Maul – Shadow Lord, la nuova serie animata di Star Wars su Disney+: trailer e quando esce Tutto quello che riguarda Star Wars Temi più discussi: ‘Star Wars: Maul – Shadow Lord’, in arrivo su Disney+; Star Wars: Maul – Shadow Lord si mostra in un nuovo trailer; Maul – Shadow Lord, una nuova serie animata su Disney+. Il trailer; Star Wars rilancia Darth Maul: la nuova serie animata arriva su Disney+ | Trailer. Star Wars: Maul - Shadow Lord, il trailer ufficiale della serie animataLa serie dedicata al villain Darth Maul debutterà il 6 aprile in esclusiva su Disney+: ecco un nuovo trailer e tutto quello che c'è da sapere. comingsoon.it Nuovi trailer e poster per Star Wars: Maul – Shadow LordNuovi contenuti per la serie animata su uno dei più famosi villain di Star Wars con le voci, nella versione originale, di Sam Witwer, Gideon Adlon, e il candidato all'Oscar® Wagner Moura. - Leggi tutt ... fantasymagazine.it Ma quanto mi piace il logo di Lucasfilm con "l'effetto Maul"! #starwars - facebook.com facebook Star Wars: Return of the Jedi in Concert arriva in Italia con due appuntamenti speciali Roma–21/22 marzo Milano–2/3 maggio Film integrale sul grande schermo e orchestra di oltre 80 musicisti dal vivo #Unipol Main Sponsor del Roma Film Music Festival # x.com