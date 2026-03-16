A Ferrara, il costo di luce e gas subirà un aumento complessivo che supera i 57 milioni di euro. La notizia riguarda famiglie e imprese della città, che si preparano a far fronte a un incremento dei consumi energetici. La situazione si presenta come una nuova ondata di aumenti, meno improvvisa rispetto a quella di quattro anni fa, ma comunque significativa.

Ferrara, 16 marzo 2026 – Non è un’onda improvvisa come quella che travolse famiglie e imprese quattro anni fa, ma il caro energia torna a bussare con insistenza anche alle porte di Ferrara. I numeri elaborati dall’ufficio studi della Cgia sono molto eloquenti: nella provincia estense l’aggravio complessivo per luce e gas potrebbe raggiungere i 57,2 milioni di euro, segnale tangibile di come le tensioni geopolitiche in Medio Oriente stiano già producendo effetti concreti sui bilanci domestici. Al centro di nuovo il tema della vulnerabilità energetica del territorio. Una pressione che, pur inserendosi in un contesto internazionale caratterizzato da una sostanziale stabilità delle materie prime industriali, riporta al centro dell’attenzione il tema della vulnerabilità energetica del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stangata per luce e gas, a Ferrara l’incremento supererà i 57 milioni

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