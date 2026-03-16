Sono state installate nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici tra il lungarno del Tempio e ponte San Niccolò, mentre una seconda, vicino a piazza Bernardino Pio, è ancora in costruzione. La prima si presenta già visibile e visivamente invasiva, mentre la seconda, in fase di completamento, ha suscitato proteste tra i residenti di Gavinana per l’impatto sul giardino circostante.

Quella tra il lungarno del Tempio e ponte San Niccolò fa già ’bella’ mostra di sè, mentre la gemella di piazza Bernardino Pio, a ridosso del viale Europa, è ancora in fase di cantiere anche se il suo impatto sul giardino è fin troppo chiaro – e poco gradito – ai residenti di Gavinana. La necessità delle sottostazioni elettriche per ’caricare’ la linena 3.2.1 della tramvia Libertà-Bagno a Ripoli che per lunghi tratti (sui viali di circonvallazione e in viale Giannotti) sarà alimentata senza pali erano note, ma l’impatto delle stesse continua a far discutere. A puntare di nuovo il dito sulle due strutture è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spuntano le stazioni-batteria. Ira FdI: paesaggio rovinato: "Altri spazi verdi sacrificati"

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