Spunta un figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà | è Gian Luca Pelloni Bulzoni il suo segretario personale Ora è erede unico

È stato reso pubblico che Gian Luca Pelloni Bulzoni, ex segretario personale e manager di Raffaella Carrà, è il figlio adottivo segreto della showgirl e ora l’unico erede dell’eredità. La notizia è stata confermata attraverso documenti ufficiali che rivelano il legame familiare e la situazione patrimoniale. La scoperta ha suscitato interesse tra coloro che seguono da vicino la vita della cantante.

Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto che è quindi anche l'unico erede legittimo del patrimonio della grande artista italiana, oltre che dei diritti d'immagine e d’autore delle sue opere. È quanto emerge dal testo di una ordinanza del Tribunale di Roma del 6 febbraio scorso. L'uomo si chiama Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 ma residente a Roma, dove dirige la «Arcoiris edizioni musicali» di cui è il titolare. Già segretario personale e manager di Raffaella Carrà era tra le persone a lei più vicine e care, insieme a pochi altri. Carrà - morta il 5 luglio del 2021 - era infatti una persona molto discreta e della sua vita privata si sapeva davvero poco: per arrivare ad adottarlo, evidentemente il loro rapporto era davvero speciale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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