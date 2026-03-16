A Bologna, nel centro storico, in via del Pratello, è apparsa una scritta con la frase

Bologna, 16 marzo 2026 – Sdegno bipartisan a Bologna: sui muri del centro storico, in via del Pratello, è comparsa una scritta inequivocabile: "Viva le Br". Un graffito inneggiante alle Brigate Rosse che fa ancora più male per la tempistica inquietante con cui è stato tracciato. Oggi, 16 marzo, ricorre infatti l'anniversario dell’agguato di via Fani, quando fu rapito Aldo Moro e venne massacrata la sua scorta. E mancano appena tre giorni al 19 marzo, giorno in cui si commemora il brutale assassinio del giuslavorista Marco Biagi, ucciso a Bologna nel 2002 proprio sotto i portici di via Valdonica dalle Nuove Brigate Rosse. MARCO BIAGI Bignami (FdI): “Simbolo di un clima preoccupante di odio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spunta la scritta ‘Viva le Br’ nell’anniversario di via Fani. Sdegno bipartisan: “Atto gravissimo”

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