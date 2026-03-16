Spotify introduce Taste Profile | più controllo sui tuoi gusti musicali

Spotify ha annunciato l’introduzione di Taste Profile, una nuova funzionalità che permette agli utenti di gestire in modo più diretto le raccomandazioni musicali. Questa novità riguarda le playlist come Discover Weekly, Wrapped e altre esperienze di ascolto personalizzate. La funzione mira a offrire maggiore controllo sui gusti musicali degli ascoltatori, rendendo più semplice modificare le preferenze e influenzare le proposte della piattaforma.

Secondo l’azienda, lo strumento consente di andare oltre i segnali passivi di ascolto, permettendo agli utenti di aggiungere contesto sui contenuti che desiderano ascoltare. Ad esempio, si può indicare la preferenza per musica più energica durante gli allenamenti o per podcast di notizie durante il tragitto mattutino. Spotify descrive Taste Profile come un modo per gli utenti di “modellare” il sistema alla base dei suggerimenti personalizzati. Gli ascoltatori possono modificare il profilo quanto vogliono oppure lasciarlo invariato, continuando ad utilizzare Spotify normalmente. Al momento, Taste Profile è in fase beta e disponibile solo per gli utenti Premium in Nuova Zelanda, non ancora a livello globale. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Spotify introduce Taste Profile: più controllo sui tuoi gusti musicali Articoli correlati Leggi anche: Spotify introduce traduzioni e testi canzoni per i tuoi brani preferiti Sicurezza: governo introduce misure di controllo più rigorose dopo le criticità dell’ultimo anno**Un governo deciso a difendere la sicurezza: Meloni presenta il nuovo pacchetto di misure forti, con un decreto legge e l’abrogazione... “Sony Offered Advance – I Said Nah… Now ADHD’s Bigger Than Their Offer” Aggiornamenti e notizie su Taste Profile Temi più discussi: Spotify introduce 'Taste Profile': il controllo manuale sull'algoritmo arriva in beta; Il tablet più sottile al mondo - Recensione Honor MagicPad 4; Spotify: modifica il tuo Taste Profile con il linguaggio naturale; Spotify lancia Taste Profile: l’utente modifica l’algoritmo musicale. Spotify introduce 'Taste Profile': il controllo manuale sull'algoritmo arriva in betaSpotify lancia in beta Taste Profile, una nuova interfaccia che permette agli utenti Premium di visualizzare e modificare manualmente i dati che istruiscono l'algoritmo di raccomandazione. L'obiettivo ... hwupgrade.it Spotify vi permette di modificare l'algoritmo: arriva la beta di Taste ProfileSpotify testa in Nuova Zelanda una funzione che mostra e modifica il Taste Profile, il profilo che guida suggerimenti musicali e podcast. multiplayer.it