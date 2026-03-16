Sport in tv oggi lunedì 16 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 16 marzo, gli appassionati di sport possono seguire diversi eventi in televisione e streaming, anche se il palinsesto non è molto ricco. La giornata prevede varie trasmissioni che coinvolgono discipline diverse, con orari distribuiti nel corso della giornata. Gli spettatori avranno la possibilità di sintonizzarsi su canali e piattaforme online per seguire le competizioni fino a tarda sera.

Quest’oggi, lunedì 16 marzo, ci aspetta una lunga giornata di sport da seguire fino a notte fonda nonostante la presenza di non troppi eventi. Proseguono i tornei di qualificazione per i Mondiali di basket femminile, dopo che le azzurre hanno già ottenuto il pass per la fase finale della rassegna iridata, mentre a Miami è arrivato il momento delle semifinali del World Baseball Classic. Prima sarà il turno del big match Stati Uniti-Portorico, mentre nella nottata tra lunedì e martedì scenderà in campo l’Italia contro il Venezuela per inseguire un clamoroso posto in finale. Va avanti nel frattempo anche il round robin dei Mondiali femminili di curling, con il team Constantini che affronterà il terzo ed il quarto impegno del torneo sul ghiaccio di Calgary. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 16 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Articoli correlati Sport in tv oggi (lunedì 16 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingQuest’oggi, lunedì 16 febbraio, comincia l’ultima settimana dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sport in tv oggi (lunedì 16 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest’oggi, lunedì 16 marzo, ci aspetta una lunga giornata di sport da seguire fino a notte fonda nonostante la presenza di non troppi eventi. Una selezione di notizie su Sport in tv oggi lunedì 16 marzo orari... Temi più discussi: Sport in tv oggi (lunedì 16 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (mercoledì 11 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 12 marzo 2026: Sinner sfida Tien, Europa League ed Eurolega; Sport in tv oggi (sabato 7 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Sport in tv oggi (lunedì 16 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest'oggi, lunedì 16 marzo, ci aspetta una lunga giornata di sport da seguire fino a notte fonda nonostante la presenza di non troppi eventi. Proseguono ... oasport.it Sport in tv oggi (domenica 15 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, domenica 15 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i ... oasport.it Grande prestazione per la Sport Academy Taekwondo Foggia! Risultati del genere non arrivano mai per caso, specialmente in un campionato interregionale competitivo come quello di Bari. Ecco un’analisi del weekend di successi per il Team Puzio: I Porta - facebook.com facebook Buongiorno con la prima pagina del Corriere di Bologna Sport x.com