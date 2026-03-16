Sport in tv oggi lunedì 16 marzo | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 16 marzo, ci sono diversi eventi sportivi in programma, anche se il numero di competizioni è limitato. Gli appassionati potranno seguire le partite e le gare in diretta sia in televisione che in streaming. Gli orari e il programma completo sono disponibili per chi vuole organizzare al meglio la propria giornata sportiva. La programmazione si estende fino a sera, offrendo diverse opportunità di visione.

Quest’oggi, lunedì 16 marzo, ci aspetta una lunga giornata di sport da seguire fino a notte fonda nonostante la presenza di non troppi eventi. Proseguono i tornei di qualificazione per i Mondiali di basket femminile, dopo che le azzurre hanno già ottenuto il pass per la fase finale della rassegna iridata, mentre a Miami è arrivato il momento delle semifinali del World Baseball Classic. Prima sarà il turno del big match Stati Uniti-Portorico, mentre nella nottata tra lunedì e martedì scenderà in campo l’Italia contro il Venezuela per inseguire un clamoroso posto in finale. Va avanti nel frattempo anche il round robin dei Mondiali femminili di curling, con il team Constantini che affronterà il terzo ed il quarto impegno del torneo sul ghiaccio di Calgary. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 16 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Articoli correlati Sport in tv oggi (lunedì 16 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest’oggi, lunedì 16 febbraio, comincia l’ultima settimana dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sport in tv oggi (lunedì 2 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest’oggi, lunedì 2 marzo, si preannuncia una lunga ed intensa giornata di sport per aprire la nuova settimana. Approfondimenti e contenuti su Sport in tv oggi lunedì 16 marzo orari... Temi più discussi: Sport in tv oggi (mercoledì 11 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (sabato 7 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 12 marzo 2026: Sinner sfida Tien, Europa League ed Eurolega; Sport in tv oggi (venerdì 6 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Sport in tv oggi (lunedì 16 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest'oggi, lunedì 16 marzo, ci aspetta una lunga giornata di sport da seguire fino a notte fonda nonostante la presenza di non troppi eventi. Proseguono ... oasport.it Sport in tv oggi (domenica 15 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, domenica 15 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i ... oasport.it JANNIK VERO FAN BOY Ma che domenica è stata per lo sport italiano In mattinata il primo GP vinto a 19 anni da Kimi Antonelli, poi il titolo al BNPP Open di Sinner Un sogno per tutti noi amanti dello sport #Tennis #Medvedev #Sinner #BNPPO - facebook.com facebook #Gasperini a Sky Sport "Sull'espulsione di #Wesley preferisco sorvolare. Non era fallo, non era niente. Non entra nemmeno, si sposta addirittura. Non è la prima volta che il Como cerca queste situazioni, le cerca un po' troppo. Ma il calcio è diventato così. x.com