Al parco di Via Neruda a Cologno Monzese, si sono svolte attività sportive con bambini e ragazzi che hanno partecipato a partite di pallacanestro, calcio e altri giochi. L’evento ha visto coinvolti numerosi giovani che hanno condiviso momenti di sport e divertimento in un’atmosfera di convivialità. La giornata si è conclusa con un’area dedicata a diverse discipline sportive, attirando l’attenzione di genitori e residenti.

Cologno Monzese, 16 mar. (Adnkronos) - “Quella che ci troviamo di fronte oggi” al parco di Via Neruda di Cologno Monzese (Mi) “è un'immagine bellissima: una inaugurazione dove si gioca a pallacanestro, a calcio, e ad altri sport. Attività che portano i ragazzi a stare insieme. Anche la mia carriera è iniziata in un contesto come questo”. Così Giacomo Galanda, ex cestista e dirigente sportivo, alla presentazione a Cologno Monzese di “Sport Illumina”, l'iniziativa, di cui Galanda è ambassador, nell'ambito del progetto Illumina, ideato da Sport e Salute e promosso e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sport, Galanda: "Porta i ragazzi a stare insieme, mia carriera iniziata così"

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