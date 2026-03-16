Da Cologno Monzese parte il progetto 'Illumina', che mira a cambiare la percezione dello sport in Italia. Si tratta di un'iniziativa che intende rendere lo sport accessibile a tutti, superando le barriere di privilegi e disuguaglianze. Il progetto coinvolge diverse realtà locali e intende promuovere una nuova visione dello sport come diritto di ogni cittadino.

Cologno Monzese (Mi), 16 mar. (Adnkronos) - Un'Italia nella quale lo sport non è più un privilegio, ma un diritto. Dove ogni piazza, ogni quartiere, ogni città diventa un palcoscenico di energia, inclusione e futuro. Questo è Sport Illumina il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi con un finanziamento di 31,8 milioni di euro e ideato da Sport e Salute. Illumina è la rivoluzione italiana che non solo trasforma gli spazi, ma accende la vita delle persone. Non si tratta di sogni, ma di possibilità concrete: campi da basket che ricordano il Madison Square Garden, campi da tennis con le stesse superfici degli Australian Open, tornei sotto le stelle, attività scelte dai cittadini stessi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sport, al via progetto 'Illumina', da Cologno Monzese parte nuova visione per l'Italia

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