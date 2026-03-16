Gli indiani hanno commentato la partita, affermando che avrebbero dovuto vincerla e che sono molto dispiaciuti per come si è conclusa. Hanno sottolineato che sono stati troppo ingenui in campo e che, secondo loro, il risultato sarebbe potuto essere diverso. Le loro parole riflettono la delusione per l'esito della gara e la convinzione di aver perso un'occasione importante.

"Oggi si doveva vincere e sono molto, molto, molto dispiaciuto per come si è conclusa la partita. Abbiamo fatto noi la gara quasi sempre nella metà campo avversaria mentre gli ospiti hanno sfruttato l’unica occasione loro capitata al termine di una ripartenza incredibile nella quale noi siamo stati ingenui". L’allenatore Paolo Indiani, in sala stampa è visibilmente contrariato per il pareggio che lo Scandicci ha imposto ai biancorossi maremmani. "Eravamo riusciti a sbloccare il risultato - prosegue assai deluso il tecnico di Certaldo - e credevamo di portare a casa i tre punti per allungare in classifica, invece non è stato così". Poi un attimo di riflessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spogliatoi. Indiani: "Troppo ingenui. Dovevamo vincerla»

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