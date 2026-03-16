Un messaggio radio proveniente dall’Iran si fa ascoltare, con un uomo che ripete una sequenza di numeri in farsi, la lingua tradizionale del paese. La trasmissione sembra coinvolgere attività di spionaggio e sabotaggio, con segnali trasmessi a onde corte verso Teheran. Il rumore di sottofondo accompagna la voce, creando un’atmosfera di mistero e tensione.

Rumore di fondo e la voce di un uomo che ripete una sequenza di numeri in farsi, l’idioma indoeuropeo parlato in Iran, l’antica Persia. La sera del 28 febbraio, il giorno in cui ha avuto inizio l’operazione militare congiunta di Israele e Stati Uniti nei cieli dell’Iran, sulle frequenze radio a onde corte quella voce ha iniziato a ripetere “Tavajjoh! Tavajjoh! Tavajjoh!”, che segnifica “Attenzione!”, per ripetere in seguito una sequenza numerica indecifrabile, considerata da molti un’attività anomala che può essere collegata a una Numeber Station non identificata. Scomparso a seguito di forti interferenze, forse legate a un’azione di... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Spionaggio, sabotaggio e “messaggi a onde corte” verso Teheran

Articoli correlati

Ingegnere cinese arrestato per spionaggio: la Corte d’Appello di Milano dà il via libera all’estradizione negli UsaMilano, 27 gennaio 2026 – La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato oggi 27 gennaio "l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda...

Leggi anche: Anche la Pimpa sulla Flotilla verso Cuba. Sfiderà le onde con Ilaria Salis per rompere l’embargo del tiranno Trump

Una selezione di notizie su Spionaggio sabotaggio e messaggi a onde...

Temi più discussi: Le spie russe investono nel mattone? L’intelligence britannica lancia l’allarme sugli acquisti russi; Cybercrime: in Italia crescono gli attacchi a trasporti e logistica; Cybersecurity, con l’intelligenza artificiale +49% degli attacchi nel 2025; L’Iran recluta spie in Europa tramite Telegram per sorveglianza e sabotaggi.

L’Iran recluta spie in Europa tramite Telegram per sorveglianza e sabotaggiL’Iran starebbe reclutando una rete di spie freelance in Europa attraverso canali Telegram che offrono compensi in denaro per missioni di sorveglianza e altre attività operative. Un’inchiesta pubbli ... formiche.net

Dopo il sabotaggio, riprende il messaggio cifrato in lingua farsi: ecco cosa sappiamoLa Numbers station ha captato di nuovo il messaggio in lingua persiana. La trasmissione ha cambiato frequenza, è ora attiva sui 7842 kHz ... msn.com

IRAN: ARRESTATE 33 PERSONE ACCUSATE DI SPIONAGGIO Le autorità iraniane hanno arrestato 33 individui accusati di aver raccolto informazioni su siti militari per conto di Stati Uniti e Israele. Lo scrive l'agenzia statale Fars. Gli arresti sono stati effettuati - facebook.com facebook

Il Bahrein arresta quattro persone per spionaggio a favore delle Guardie della Rivoluzione islamica dell'Iran, mentre si intensificano gli attacchi nel Golfo x.com