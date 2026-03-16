A Spilamberto, il campanile della chiesa di Sant’Adriano Papa presenta rischi di crollo a causa di un globo di tufo, una croce e un parafulmine rimasti pericolanti sulla guglia. Per motivi di sicurezza, è stata evacuata la canonica e alcune vie del centro storico sono state chiuse temporaneamente. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Un globo di tufo, una croce e un parafulmine sono rimasti pericolanti sulla guglia della chiesa di Sant’Adriano Papa a Spilamberto, costringendo all’evacuazione della canonica e alla chiusura preventiva di diverse vie del centro storico. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, durante il mercatino dell’antiquariato, quando il peso sommitale ha iniziato a spostarsi visibilmente dalla sua sede originale. L’altezza critica del campanile, pari a 47 metri, ha reso impossibile l’intervento immediato delle autoscale dei Vigili del Fuoco di Vignola e Modena, che raggiungono solo i 40 metri. Mentre la famiglia residente nella canonica trova sistemazione altrove, l’area circostante, comprendente piazzale Rangoni, piazza Roma e le vie adiacenti, è stata transennata per garantire la pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spilamberto: campanile a rischio, evacuata la canonica

Articoli correlati

«Inizio d’anno terribile» ad Amsterdam: brucia la storica chiesa di Vondelkerk, crolla il campanile. La struttura a rischio implosione (video)Un incendio devastante distrugge il monumento del 1872 nel cuore della capitale olandese: evacuate decine di case e un intero quartiere sotto choc...

Ombre, pupazzi e marionette: a Spilamberto torna la rassegna "Figuriamoci!"Torna a Spilamberto "Figuriamoci!", la rassegna dedicata al teatro di figura che porta sul palco ombre, pupazzi, marionette e altre affascinanti...

Una raccolta di contenuti su Spilamberto campanile a rischio...

Temi più discussi: Paura in centro a Spilamberto. A rischio la croce del campanile. Chiesa chiusa, famiglia evacuata; Si piega la croce sul campanile della Chiesa di Sant'Adriano a Spilamberto; Cede la croce sulla torre campanaria a Spilamberto, transennato il centro; Spilamberto, la croce sul campanile rischia di crollare: chiusa la chiesa.

Paura in centro a Spilamberto. A rischio la croce del campanile. Chiesa chiusa, famiglia evacuataSquadre dei Vigili del fuoco al lavoro con l’autoscala sulla cima della parrocchia di Sant’Adriano Papa. Chiuse al transito, in via precauzionale, le strade intorno all’edificio potenzialmente minacci ... msn.com

Si piega la croce sul campanile della Chiesa di Sant'Adriano a SpilambertoLa croce sulla cima del campanile della chiesa di Sant'Adriano Papa a Spilamberto (Modena) si è piegata vistosamente ed è stato necessario interdire l'utilizzo della chiesa, di un appartamento della c ... ansa.it

Oggi mercatino dell’antiquariato a Spilamberto! Passeggiata tra le bancarelle nel centro storico tra oggetti vintage, libri, mobili antichi e tante curiosità. Se siete in zona, fate un salto: è sempre bello scoprire piccoli tesori nascosti! #Spilamberto #Mercatin - facebook.com facebook