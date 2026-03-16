Spezia vs Empoli trentunesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentunesima giornata di Serie B 20252026, si sfidano Spezia ed Empoli. La partita si svolge in Italia e vede le due squadre in cerca di obiettivi diversi: i liguri cercano di evitare la retrocessione, mentre i toscani vogliono consolidare la loro posizione nella zona di metà classifica. La gara viene trasmessa su canali sportivi dedicati e si gioca in un impianto italiano.

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I liguri devono tirarsi fuori dalla lotta per non retrocedere, mentre i toscani puntano a mantenersi nella zona di galleggiamento. Spezia vs Empoli si giocherà martedì 17 marzo 2026 alle ore 20 presso lo stadio Picco. SPEZIA VS EMPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri sono alla ricerca di un risultato positivo per uscire dalle zone calde. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta in casa del Modena, che ha relegato ancora di più in zona retrocessione la squadra di Donadoni, che ora è chiamata a vincere per tirarsi fuori da una brutta situazione. I toscani sono reduci dal pareggio interno contro il Mantova dopo la sconfitta di Catanzaro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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