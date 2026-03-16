Speciale – Israele fa quello che vuole

In questo speciale vengono analizzati i recenti sviluppi in Israele, con particolare attenzione alle azioni del governo e alle ripercussioni sulla regione. Si descrivono le decisioni prese e le conseguenze dirette di queste scelte, senza commenti o interpretazioni. L'articolo si concentra sui fatti, offrendo un quadro chiaro e immediato di quanto accaduto e delle dinamiche in atto in Israele e nei territori coinvolti.

Perché Benjamin Netanyahu è uno dei vincitori di questa guerra, e inoltre: la vita a Teheran, le montagne del Kurdistan e un sito di scommesse online Perché Benjamin Netanyahu è uno dei vincitori di questa guerra, e inoltre: la vita a Teheran, le montagne del Kurdistan e un sito di scommesse online. E poi: che cosa sta succedendo nel nord dell'Iraq, le non-soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e la squadra di calcio femminile dell'Iran Dopo la base italiana ne è stata attaccata anche una francese; oggi capiamo anche perché ci sono poche persone del Golfo tra i morti del Golfo . 🔗 Leggi su Ilpost.it

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