Spalletti è rimasto alla Continassa anche nel giorno di riposo e si pensa che il rinnovo del suo contratto sia vicino. La sua presenza è stata notata mentre rispondeva alle chiamate e lavorava nel suo ufficio. Nel frattempo, la squadra ha affrontato la trasferta di Como Roma. La situazione riguarda in particolare le prossime decisioni sul suo incarico.

Spalletti resta alla Continassa: rinnovo dietro l’angolo. E così ha reagito a Como Roma dal suo ufficio. Complimenti alla squadra dopo Udinese. Il blitz di Udine ha restituito a Luciano Spalletti l’immagine di una Juventus matura, solida e finalmente consapevole della propria forza. Nonostante l’importanza del risultato, il tecnico toscano non abbassa la guardia: ieri ha seguito lo scontro diretto tra Como e Roma dal suo ufficio alla Continassa, immerso in una concentrazione totale che non concede spazio nemmeno agli affetti familiari. Sebbene un pareggio tra le rivali sarebbe stato il risultato più gradito per accorciare la classifica, Spalletti sa bene che il destino della Juve dipende solo dalla capacità di non sbagliare più nulla da qui al termine del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti, Continassa anche nel giorno libero: rinnovo dietro l’angolo. E così ha reagito a Como Roma

Articoli correlati

Juve Galatasaray: alla Continassa c’è questa sensazione. Spalletti fa leva sull’orgoglio e… concede un giorno liberoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Leggi anche: Anguissa e il Napoli, colpo di scena dietro l’angolo: sirene milionarie dietro lo stop del rinnovo?

Tutto quello che riguarda Como Roma

Temi più discussi: Juve, corsa all'oro (Champions): la mossa di Spalletti per sorpassare Como e Roma; Spalletti studia la missione 'sorpasso' su Roma e Como; SportMediaset: Juventus-Spalletti, il punto sul rinnovo Video; Spalletti chiede sei rinforzi alla Juve: ci sono due giocatori della Roma.

Il Como ribalta la Roma tra le polemiche, la Juve resta a -1 dalla Champions: le dichiarazioniI lariani di Fabregas sfidano i giallorossi di Gasperini per il big match valido per la 29ª giornata di campionato. In palio al Sinigaglia, 3 punti per il 4º posto ... tuttosport.com

Spalletti studia la missione sorpasso su Roma e ComoLa Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque giornate di campionato eppure, al netto della irraggiungibile vetta, nella parte alta della classifica resta ancora aperta la corsa per l'accesso alla ... ansa.it

Como-Roma 2-1, esplode la festa a fine partita Roberto Colombo - facebook.com facebook

Tensioni nel finale di Como-Roma, Gasperini lascia il campo senza salutare Fabregas x.com