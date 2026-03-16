Spagna Madrid approva legge su assistenza sanitaria gratuita ai migranti

Il governo di Madrid ha approvato una legge che garantisce l'assistenza sanitaria gratuita anche agli immigrati senza documenti. La decisione riguarda tutte le persone presenti nel paese, indipendentemente dal loro status legale, e sarà applicata a partire dai prossimi mesi. La misura interessa i servizi sanitari pubblici e mira a tutelare la salute di tutti i residenti, senza distinzione.

Assistenza sanitaria gratuita anche agli immigrati senza documento. La misura è stata approvata in Spagna dal governo Sanchez in questi giorni. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Spagna, Madrid approva legge su assistenza sanitaria gratuita ai migranti Articoli correlati Assistenza sanitaria gratuita per i più fragili: nel Santa Maria Hospital di Bari nascono gli ambulatori solidaliMedici e operatori della struttura potranno scegliere di donare parte del proprio tempo per garantire prestazioni sanitarie a persone in condizioni... In arrivo un'altra casa della comunità, sarà a Monreale e garantirà assistenza sanitaria ai cittadiniL’Asp di Palermo inaugurerà e attiverà lunedì prossimo (12 gennaio) a Monreale la casa della comunità di via Ignazio Florio, struttura territoriale... Spagna, Madrid approva legge su assistenza sanitaria gratuita ai migranti