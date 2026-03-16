I residenti del quartiere Pilastro hanno segnalato attività sospette in un appartamento, portando i carabinieri a intervenire con un blitz. Durante l’operazione sono stati trovati circa sei chili di hashish e dolci alla cannabis light. L’intervento ha portato al sequestro della droga e all’identificazione di chi gestiva lo spaccio in quella zona. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sui procedimenti in corso.

Bologna, 16 marzo 2026 – “Stanno spacciando in casa”. Alcuni residenti del quartiere hanno così allertato i carabinieri della caserma del Pilastro, i quali hanno poi avviato un blitz in un appartamento della zona. I due spacciatori, tunisini sui vent’anni, tenevano in casa circa 60 panetti di hashish da sei chili in totale e altre palline di cocaina ed eroina. Dolciumi alla cannabis light. Non solo, oltre alla droga, curiosa è la presenza di dolciumi vari - leccalecca o brownies - alla cannabis light, che i carabinieri hanno sequestrato per effettuare accertamenti di laboratorio per stabilirne o meno la legalità, in base al nuovo decreto sicurezza del 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio in un appartamento del Pilastro, i residenti fanno scattare l’allarme: trovati 6 chili di hashish e dolci alla cannabis light

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