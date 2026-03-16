Spaccio arrestato dalla Polizia di Stato

Un uomo italiano è stato fermato dalla Polizia di Stato ad Arezzo il 16 marzo 2026. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato nel suo possesso sostanze stupefacenti ritenute destinate allo spaccio. L’arresto è stato effettuato sul posto e l’uomo è stato portato in commissariato per le procedure di rito. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle quantità sequestrate.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino italiano per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Venerdì scorso, 14 marzo, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, unitamente a quelli del Commissariato di PS Montevarchi, all’esito di un servizio in abiti civili volto alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope hanno tratto in arresto un cittadino italiano, di 28 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 DPR 30990. Il servizio di osservazione, intrapreso dagli operatori di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaccio, arrestato dalla Polizia di Stato Articoli correlati Arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino albanese per spaccioArezzo, 19 febbraio 2026 – Arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino albanese per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di... Spaccio, arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino gambianoArezzo, 27 febbraio 2026 – Giovedì scorso gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, all’esito di un servizio in abiti civili... SPACCIO DI DROGA, NIGERIANO ARRESTATO DALLA POLIZIA | 09/01/2026 Tutto quello che riguarda Spaccio arrestato dalla Polizia di Stato Temi più discussi: Bologna. Arrestato dalla Polizia di Stato spacciatore di crack nei pressi della stazione.; Trovato in possesso di ovuli contenenti cocaina ed eroina: altro spacciatore arrestato dalla Polizia; Arrestato dalla Polizia di Stato un 25enne nigeriano, trovato con 81 dosi di eroina; Sorpreso in possesso di 110 dosi di cocaina: pusher arrestato dalla polizia. Spaccio, arrestato dalla Polizia di StatoVenerdì gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Arezzo e del Commissariato di Montevarchi, hanno arrestato un cittadino italiano, di 28 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di ... lanazione.it Potentino, la Polizia scopre una base per lo spaccio. Arrestato un melfitano: aveva pistola con matricola abrasa, munizioni, cocaina e soldiLa Polizia di Stato ha tratto in arresto a Melfi un uomo ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina. L’attività ... melandronews.it Sostenitori Della Polizia di Stato BUONGIORNO AMICI - facebook.com facebook