Spaccata da Tigotà di via San Felice a Bologna | secondo furto in 10 giorni

Nella notte, il negozio Tigotà di via San Felice a Bologna è stato di nuovo preso di mira da una spaccata, il secondo episodio in appena dieci giorni. I ladri sono entrati forzando la vetrina e hanno sottratto merce prima di fuggire. La scena si è ripetuta a breve distanza dal primo furto, alimentando le preoccupazioni sulla sicurezza nel centro della città.

Il capogruppo della Lega in Comune Matteo Di Benedetto interviene dopo il nuovo episodio: “Serve rafforzare i controlli e utilizzare tecnologie di videosorveglianza” Nuova spaccata nella notte a Bologna ai danni del punto vendita Tigotà di via San Felice. Si tratta del secondo episodio nel giro di dieci giorni, un fatto che riaccende il dibattito sulla sicurezza in città e sulle difficoltà dei commercianti del centro. Il nuovo furto è stato commentato dal capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Matteo Di Benedetto, che ha espresso preoccupazione per il ripetersi di episodi simili nello stesso esercizio commerciale. “Colpire due volte lo stesso negozio in così poco tempo significa che qualcuno si sente libero di agire senza timore di essere fermato”, afferma Di Benedetto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Secondo furto in 10 giorni, il titolare de "Il brutto anatroccolo": "Siete la vergogna di Salerno"“Nel giro di 10 giorni sono venuti a rubare nel nostro salone ben 2 volte: non ho mai augurato il male a nessuno ma questa volta mi viene da dentro... Padova, maxi furto con spaccata in un negozio di ottica: banda inseguita fino a Bologna e arrestataUn’operazione della Squadra Mobile di Padova ha portato all’arresto di una banda specializzata in furti ai danni di negozi di ottica.