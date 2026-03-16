Souvenirs d’Espagne al teatro Sperimentale di Ancona
Al teatro Sperimentale di Ancona si tiene un concerto dedicato a Manuel de Falla, in occasione dei 150 anni dalla nascita del compositore. L’evento presenta un omaggio all’impressionismo musicale e include esecuzioni di brani scelti per l’occasione. La serata riunisce musicisti e pubblico interessati a celebrare la figura di de Falla attraverso le sue composizioni.
Un omaggio all’impressionismo musicale di Manuel de Falla, in occasione dei 150 anni dalla sua nascita. È il concerto in programma venerdì 20 marzo, ore 20.30, al teatro Sperimentale di Ancona, penultimo appuntamento di Contrappunti, la stagione concertistica 202526 degli Amici della Musica “G. Michelli” di Ancona. Sul palco, il chitarrista Eugenio Della Chiara, la cui esibizione verrà arricchita in alcuni brani dal mezzosoprano Mariangela Marini. Musiche di De Falla e del suo allievo, Joaquín Turina. Il più grande compositore spagnolo del XX secolo. Così viene considerato Manuel de Falla. Attingendo dalla tradizione ispanica, il musicista nativo di Cadice (1876) creò infatti musiche per balletto, orchestra, voce, pianoforti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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