Durante la partita all'Olimpico, si sono verificati momenti di nervosismo tra Leao, Pulisic e Allegri, con sostituzioni, rigori e saluti mancati che hanno alimentato le tensioni. Leao, in particolare, ha mostrato segni di disagio, reagendo in modo evidente alle situazioni in campo. In passato, il giocatore ha già affrontato situazioni simili che hanno attirato l’attenzione sui suoi comportamenti.

A volte, per capirlo, serve un po’ di psicologia. Rafa Leao ha un carattere particolare, sensibile. Porta sulle spalle tutto il peso di essere il numero 10 del Milan, il più pagato e sempre sotto pressione. Quando le cose non girano come vorrebbe, spesso va coccolato. Ci hanno provato Maignan e Allegri al momento della sostituzione contro la Lazio, ma non è servito a nulla. E non è certo la prima volta che Leao lascia il campo furioso o visibilmente indispettito: dal cooling break isolato con Theo alla delusione per non aver calciato il rigore a Como, fino alle scaramucce con Pioli e Fonseca. Ecco sei episodi in cui quel suo solito sorriso contagioso ha lasciato spazio a rabbia e frustrazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sostituzioni, rigori e saluti mancati: quando Leao la prende male

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