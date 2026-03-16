Sostenibilità Barilla | 100% dei pack venduti in Italia progettato per essere riciclato

Barilla ha annunciato che tutte le sue confezioni vendute in Italia sono state progettate per essere riciclabili al 100%. Questa decisione interessa i prodotti disponibili sul mercato nazionale e riguarda esclusivamente le confezioni distribuite nel nostro paese. L'azienda ha comunicato questa informazione senza specificare eventuali dettagli sui materiali utilizzati o sui processi di produzione coinvolti.

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Con il 100% delle confezioni vendute in Italia progettate per essere riciclate, oltre il 50% dei materiali di packaging già riciclati a livello globale e un +45% di acqua riciclata e riutilizzata nel 2024 rispetto al 2022, Barilla continua a rafforzare il proprio impegno nella gestione responsabile delle risorse. Un percorso che l'azienda ribadisce in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo (18 marzo) e della Giornata Mondiale dell'Acqua (22 marzo). Risorsa fondamentale per la produzione della pasta e per l'equilibrio degli ecosistemi, l'acqua rappresenta per Barilla un elemento centrale nella gestione sostenibile delle proprie attività. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sostenibilità, Barilla: 100% dei pack venduti in Italia progettato per essere riciclato Articoli correlati Leggi anche: Sostenibilità, Barilla: con Energy&Water Plan investimenti per 168 milioni entro 2030 Contenuti utili per approfondire Sostenibilità Barilla 100 dei pack... Temi più discussi: Barilla al fianco di Dynamo Camp con i Biscotti di felicità; Barilla al fianco di Dynamo Camp: 40 mila Abbracci per la raccolta fondi nazionale; Disturbi alimentari, Barilla rinnova impegno per corretti stili di vita. Il futuro secondo Barilla: presentato il nuovo report di sostenibilitàDal pesto con vasetti di vetro riciclato e basilico tracciabile con blockchain, allo sviluppo di fonti di energia rinnovabile, fino al miglioramento nutrizionale di 140 prodotti Mulino Bianco in 10 ... ilgiornale.it Barilla, Report di Sostenibilità tra agricoltura rigenerativa e comunitàPARMA (ITALPRESS) – Dal pesto con vasetti di vetro riciclato e basilico tracciabile con blockchain, allo sviluppo di fonti di energia rinnovabile, fino al miglioramento nutrizionale di 140 prodotti ... iltempo.it L’Istituto Comprensivo Spoleto 2 a Didacta Italia 2026: presentato il workshop “Sostenibilità in gioco” http://ow.ly/2uvI106vUpP #tuttoggi #ComunicatiStampa #ScuolaUniversità #Spoleto #didacta #evidenza #scoop #spoleto - facebook.com facebook Le imprese italiane investono in digitale e sostenibilità, ma spesso i due percorsi restano separati. Il vero vantaggio competitivo nascerà solo quando tecnologia e responsabilità viaggeranno insieme. #imprese #digitale #sostenibilita #ESG #innovazione x.com