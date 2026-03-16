Dopo mesi di ricovero e un percorso di cure, Antonia Ocone è tornata a casa. La donna, sorridente e con il fratello Mario al suo fianco, ha fatto ritorno nel suo domicilio. La sua uscita dall’ospedale ha attirato l’attenzione di chi ha seguito il suo percorso di recupero. La scena si è svolta davanti alla sua abitazione, con i familiari presenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo mesi di ricovero e un lungo percorso di cure, Antonia Ocone è finalmente tornata a casa. La 16enne, rimasta gravemente ferita nella tragedia familiare che ha scosso profondamente la comunità, ha fatto rientro questa mattina nella sua abitazione di Paupisi. Ad accoglierla c’era l’affetto dei familiari e, soprattutto, del fratello Mario. In una foto Antonia appare sorridente mentre torna nella sua casa mano nella mano con lui. Un’immagine semplice che restituisce il senso di un ritorno atteso e della forza con cui i due fratelli stanno cercando di ricostruire la loro quotidianità. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sorridente e mano nella mano con il fratello Mario: Antonia torna finalmente a casa

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