Sorrentino non ha dubbi | A Udine l’ennesima bocciatura per le punte Spalletti? C’è un aspetto che ti fa capire quanto sia un gradino sopra gli altri

Sorrentino commenta la partita tra Udinese e Juventus di sabato scorso, evidenziando come le punte dell’Udinese siano state nuovamente bocciate. Fa riferimento alle intuizioni di mister Spalletti e al ruolo di Yildiz in attacco, sottolineando che c’è un elemento che distingue l’allenatore dell’Udinese dagli altri. La discussione si concentra sugli aspetti tecnici e tattici della sfida.

Sorrentino torna a parlare della sfida tra Udinese e Juventus di sabato scorso: dalle intuizioni di mister Spalletti al peso di Yildiz in attacco. Nel corso della Nuova DS, Stefano Sorrentino ha analizzato lucidamente la prestazione della Juventus sul campo dell’ Udinese. L’opinionista ha elogiato apertamente le geniali mosse tattiche studiate da Luciano Spalletti, capace di schierare Kenan Yildiz e Boga garantendo loro una grandissima libertà di movimento offensivo. L’allenatore ha saputo mettere in forte crisi i difensori friulani, privandoli di stabili punti di riferimento. La precisa scelta di lasciare in panchina gli altri attaccanti rappresenta una chiara bocciatura per i rincalzi, in trepidante attesa del fondamentale rientro di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sorrentino non ha dubbi: «A Udine l’ennesima bocciatura per le punte. Spalletti? C’è un aspetto che ti fa capire quanto sia un gradino sopra gli altri» Articoli correlati Leggi anche: Spalletti: «Giocare il lunedì ci fa guardare gli altri e capire che per nessuna è semplice vincere» Tacchinardi sentenzia: «Koopmeiners fuori dai titolari? Ennesima bocciatura per un giocatore che non riesce a fare il salto di qualità! Fa strano che…»di Redazione JuventusNews24L’ex centrocampista bianconero, Alessio Tacchinardi, ha commentato così le scelte di Spalletti per Atalanta Juve e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sorrentino non ha dubbi A Udine... Discussioni sull' argomento Carpi-Torres | Greco è senza Antonelli e Zecca, ma con Sorrentino sempre più bomber; Morte Luca Canfora, svolta nel giallo di Capri: indagato un collega della troupe di Sorrentino. I dubbi e l’appello di Arcigay Napoli; Morte del costumista di Sorrentino: indagato un collega; Giannone decisivo, la Nocerina torna a vincere. Paolo Sorrentino e la grande politica: Meglio i dubbi di troppe certezzeRoma, 10 gennaio 2026 – Dice Paolo Sorrentino di provare nostalgia per i politici di un tempo. Uomini che vivevano la politica come una vocazione e non come un’occasione, che mi sembra essere il ... quotidiano.net Sorrentino spostati. #continuatevoi - facebook.com facebook