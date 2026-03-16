Sorpresa | la Germania invidia l’Italia sui controlli di legalità per i camionisti irregolari | l’inchiesta della tv pubblica

Una recente inchiesta della tv pubblica rivela che in Germania si invidia l’Italia per i controlli di legalità sui camionisti irregolari. Nel settore della logistica tedesco, le aziende di trasporto merci segnalano una carenza di manodopera qualificata e sono alla ricerca urgente di nuovi camionisti. La situazione ha suscitato attenzione nel mondo del trasporto nazionale e internazionale.

In Germania anche il settore della logistica lamenta una carenza di manodopera qualificata e pure le aziende di trasporto merci sono alla ricerca urgente di camionisti. Operatori senza scrupoli sfruttano questa situazione, offrendo autisti provenienti da tutto il mondo a prezzi stracciati, spesso senza documenti validi. Ogni conducente, in Italia ed altri Paesi Ue, deve essere in possesso del cosiddetto certificato A1 rilasciato, ad esempio, dalla compagnia di assicurazione sanitaria, con informazioni precise sull’ente assicurativo e sul datore di lavoro. In Germania non c’è invece obbligo per i camionisti di esibirlo a richiesta ai controlli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sorpresa: la Germania invidia l’Italia sui controlli di legalità per i camionisti irregolari: l’inchiesta della tv pubblica Articoli correlati Fiumicino e Ciampino, maxi controlli sui contanti: intercettati flussi irregolari per quasi 14 milioniFiumicino, 27 gennaio 2026 – Prosegue l’azione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a presidio della legalità... Lavoro nero a Caltanissetta: controlli della Guardia di Finanza scoprono 35 lavoratori irregolariABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche nei settori della ristorazione e dell’edilizia Nei primi mesi dell’anno la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha...