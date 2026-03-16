Il Teatro del Piccione di Genova presenta “Soqquadro”, spettacolo rivolto alle famiglie che si concluderà il 22 marzo al teatro “Dalla” di Manfredonia. La produzione è parte delle domeniche in famiglia organizzate da questa struttura, offrendo un momento di intrattenimento per il pubblico giovane e i loro accompagnatori. La rappresentazione ha attirato l’attenzione di spettatori di diverse età durante le recenti repliche.

Domenica 22 marzo, alle ore 18.00, andrà in scena “Soqquadro”, uno spettacolo della compagnia Teatro del Piccione di Genova. Soqquadro è una parola speciale e indica letteralmente uno sconvolgimento, un rivolgimento. Di più, un capovolgimento: ciò che era sotto va sopra e viceversa. Alba e Aldo, i protagonisti di questo lavoro, sono due anime semplici, due persone ordinate, la cui vita viene sconvolta, capovolta, da un episodio apparentemente senza importanza: un imprevisto inciampo dentro una pozzanghera in un giorno di pioggia. L’acqua è la porta di accesso al mondo di sottosopra, il canale magico attraverso cui Alba e Aldo sprofondano in un luogo onirico, fatto di luci, colori ed emozioni un tempo frequentate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Soqquadro” del Teatro del Piccione di Genova chiude il 22/3 le domeniche in famiglia al “Dalla” di Manfredonia

Articoli correlati

Al Teatro Dalla di Manfredonia c'è l'evento ‘Disabilità e musica inclusiva’Sabato 17 gennaio alle 18 il Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, gestito da Bottega degli Apocrifi, ospiterà l’evento ‘Disabilità e musica inclusiva’,...

Domeniche in famiglia al Chiostro del BramanteLe attività, della durata di circa un’ora, si svolgono ogni domenica alle ore 10.