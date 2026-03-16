Sopportare persone negative accorcia la vita | ecco quanto ci costa lo stress dei legami tossici

Studi recenti hanno evidenziato come le interazioni con persone considerate tossiche, spesso chiamate “hasslers”, possano avere effetti concreti sulla salute. Questi legami, caratterizzati da negatività e stress costante, non influenzano solo lo stato d’animo, ma sono stati associati a un invecchiamento biologico più rapido. La ricerca sottolinea l’importanza di riconoscere e gestire questi rapporti per tutelare il proprio benessere.

Le interazioni costanti con individui problematici, definiti scientificamente “hasslers”, non logorano solo l’umore ma accelerano concretamente l’invecchiamento biologico del corpo. Secondo uno studio pubblicato su PNAS, ogni legame sociale negativo presente nella propria cerchia è associato a un ritmo di invecchiamento più rapido di circa l’1,5%. Questa pressione emotiva si traduce in uno stress fisico misurabile, capace di aggiungere quasi un anno di età biologica rispetto ai coetanei che vivono relazioni più serene. Lo studio intitolato “I legami sociali negativi sono fattori di rischio emergenti per l’invecchiamento accelerato” sottolinea che non esiste ancora una prova definitiva di causa ed effetto, ma l’associazione statistica è potente. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sopportare persone negative accorcia la vita: ecco quanto ci costa lo stress dei legami tossici Articoli correlati Calciomercato Milan, Fofana verso la cessione: ecco chi lo vuole e quanto costaIl mercato in uscita del Milan potrebbe accendersi attorno al nome di Youssouf Fofana. Tatuaggio eyeliner? Ecco tutto quello che c’è da sapere su come sceglierlo, quanto costa, quanto dura. Se e quanto fa maleDire tatuaggio eyeliner non è come farlo, anche perché ne esistono quattro tipologie diverse.