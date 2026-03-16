Sophia la libertà di Radio3

Da oggi, Radio3 ospita “Sophia”, una nuova rubrica dedicata a un’enciclopedia aperta e accessibile a tutti, ideata come uno spazio di approfondimento e scambio di conoscenze. La trasmissione è condotta da un team di esperti e si può ascoltare anche in streaming su Raiplay, oltre che in radio. La trasmissione si inserisce nel palinsesto della rete, diretto da Simona Sala.

La bella radio è fatta di buone idee e questa è senza dubbio originale. Si chiama Sophia, la libera enciclopedia ed è nel palinsesto della Radio 3 diretta da Simona Sala (è anche su Raiplay). Sophia è una risposta sottilmente ironica e intelligente alla intelligenza artificiale, alla quale sempre più spesso ci affidiamo per avere risposte immediate e pazienza se spesso sono imprecise, superficiali o inaffidabili. In questo caso, la scelta è esattamente il contrario: approfondire con l'intelligenza e la cultura naturali pur rimanendo essenziali e, se possibile, schematici. In sostanza esperti rispondono brevemente alle domande che ciascuno di noi potrebbe farsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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