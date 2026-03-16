Soddisfazioni dalle squadre giovanili La Primavera non si ferma più Batte il Monopoli ed è seconda

Le squadre giovanili hanno ottenuto risultati positivi nelle ultime partite, con la Primavera che continua la sua serie e si posiziona al secondo posto grazie alla vittoria contro il Monopoli, conclusa con il punteggio di 2-0. La partita si è disputata a Monopoli e ha visto in campo i giocatori Gagliano, Turcinskas, Lamberta, Karim, Cirone, Di Bari, Ziedelis, Paukstys, Dudic, Castiglione e Spano.

MONOPOLI 0 SPEZIA 2 MONOPOLI: Gagliano, Turcinskas (46’ Dahche), Lamberta (74’ Balasanov), Karim, Cirone (85’ Paparella), Di Bari, Ziedelis, Paukstys, Dudic (62’ Diugevic), Castiglione (85’ Positano), Spano. A disposizione: Mancini, Lamacchia, Rugieri, Bernardis, Dimario, Albergo, Morrone. Allenatore: D’Ermilio SPEZIA: Tortorella, Nicolai, Banti, Vannucci, Martinelli, Piras (85’ Vignali), Insignito (71’ Ferrazza), Marchini (85’ Da Veiga), Amato, Felici (79’ Schembre), Cassano (79’ Tognoni). A disposizione: Guidi, Lleshi, Rapallini, Vicari, Lontani. Allenatore Terzi Arbitro: De Angelis Marcatori: 22’ Vannucci, 39’ Martinelli GIOIA DEL COLLE – Lo Spezia Primavera conquista la terza vittoria consecutiva battendo a domicilio il Monopoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Soddisfazioni dalle squadre giovanili. La Primavera non si ferma più. Batte il Monopoli ed è seconda Articoli correlati Leggi anche: Alcaraz non si ferma: batte in due set Rublev ed è in finale a Doha Dopo un mese e mezzo il ko. La Primavera si ferma sul più belloFIORENTINA 2 BOLOGNA 1 FIORENTINA: Leonardelli; Trapani, Kouadio, Sadotti, Evangelista; Musa Keita (22’ st Montenegro), Deli (22’ st Conti); Kone... Approfondimenti e contenuti su Soddisfazioni dalle squadre giovanili... Temi più discussi: Bassano, settore giovanile punto di riferimento del territorio e in continua crescita, il punto con il Responsabile Tessarollo; Otto squadre del Valtiberina Tennis nei campionati regionali del 2026; Duathlon cross, Tri-Swim fa incetta di medaglie agli Italiani; Russi, soddisfazioni extra-campo: doppio riconoscimento per il responsabile delle giovanili Zoleo. Le soddisfazioni azzurre arrivano dalle giovanili femminile: Italia U17 agli Ottavi del MondialeCome si legge sui canali ufficiali della FIGC, le soddisfazioni azzurre arrivano anche dalle formazioni giovanili femminili, perché la Nazionale femminile Under 17 ha battuto ieri il Marocco per 3-1 ... tuttomercatoweb.com Weekend da sogno per il settore giovanile viola: vincono quasi tutte le squadreAttraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha raccolto e pubblicato tutti i risultati del suo settore giovanile e della sua scuola calcio, in merito alle gare del weekend appena concluso. Una ... firenzeviola.it Telesveva. . SERIE D | Manfredonia-Paganese 3-1, Hernaiz: "Vittoria strameritata. Lavoriamo ogni giorno per toglierci queste soddisfazioni. Grazie per il sostegno alla Gradinata" #manfredonia #hernaiz #sport - facebook.com facebook #Dimarco a ITV: "Le soddisfazioni personali contano relativamente. Ecco la gara che dobbiamo fare" x.com