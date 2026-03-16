Snowboard | Bormolini brinda alla Coppa del mondo con un secondo posto

Maurizio Bormolini, snowboarder livignasco, ha concluso la stagione di Coppa del mondo con un secondo posto nell'ultimo gigante parallelo a Val St. Anton. Dopo aver vinto la coppa generale e di specialità nello slalom gigante parallelo, ha mantenuto un alto livello di performance anche nell'ultima gara. La competizione ha visto i migliori atleti sfidarsi in Austria, con Bormolini protagonista.

Dopo la matematica certezza della conquista della coppa del mondo di snowboard, sia generale, sia di specialità nello slalom gigante parallelo, il livignasco Maurizio Bormolini non si è certo seduto sugli allori e proprio nell'ultimo gigante parallelo della stagione, a Val St.Come, in Canada, ha conquistato il secondo posto. L'azzurro è stato battuto solamente dall'austriaco, campione olimpico in carica, Benjamin Karl, che, nella Big Final ha approfittato di un'uscita proprio di Bormolini. Terzo l'altro italiano Mirko Felicetti. Bormolini, al venticinquesimo podio in carriera in Coppa del mondo, chiude così la classifica di Coppa del mondo di gigante parallelo con 713 punti, contro i 632 di Benjamin Karl. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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