Sir batte Monza in cinque set Ora è avanti nella serie per 2-0

In una partita combattuta, Sir Susa SCAI Perugia ha battuto Monza in cinque set e si è portata avanti nella serie per 2-0. Nel match, Frascio ha segnato 27 punti, mentre Velichkov ne ha aggiunti 17. Rohrs ha contribuito con 14 punti, e Beretta ha chiuso con 10. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2.

VERO VOLLEY 2 SIR SUSA SCAI PERUGIA 3 (25-22, 23-25, 25-21, 19-25, 11-15): Frascio 27, Velichkov 17, Rohrs 14, Beretta 10, Mosca 5, Zimmermann 3, Scanferla (L1), Larizza 1, Alimenti 1, Mapelli 1. N.E. – Knipe, Atanasov, Ciampi, Pisoni (L2). All. Massimo Eccheli. PERUGIA: Semeniuk 22, Russo 16, Ben Tara 15, Solé 8, Plotnytskyi 3, Giannelli 3, Colaci (L1), Dzavoronok 9. N.E. – Ishikawa, Argilagos, Crosato, Cvanciger, Gaggini (L2). All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Maurizio Canessa (BA) e Umberto Zanussi (TV). VERO (b.s. 22, v. 10, muri 11, errori 10). SUSA (b.s. 19, v. 2, muri 7, errori 5). Occorrono cinque set alla Sir Susa Scai Perugia per espugnare la tana nemica e portarsi due a zero nella serie dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sir batte Monza in cinque set. Ora è avanti nella serie per 2-0 Articoli correlati Leggi anche: Playoff Superlega, Vero Volley Monza-Sir Susa Scai Perugia 2-3: i padroni di casa cedono al 5° set, Perugia avanti 2-0 nella serie Superlega, Perugia batte Monza e si porta 2-0 nella serie dei quarti di finaleMonza, 15 marzo 2026 – Perugia vince gara 2 dei quarti di finale playoff di Superlega battendo la Vero Volley Monza e portandosi 2-0 nella serie. Tutti gli aggiornamenti su Sir batte Temi più discussi: Play Off: Perugia batte Monza in Gara 1 dei Quarti; Superlega, l’esperienza batte la gioventù: Monza-Perugia 2-3, Sir sul 2-0 nella serie; Superlega, Perugia batte Monza e si porta 2-0 nella serie dei quarti di finale; Playoff scudetto, la Sir Perugia batte 3-1 Monza nel primo atto. Play Off: Perugia batte Monza in Gara 1 dei QuartiI brianzoli partono forte, vincono il primo set, poi Giannelli e soci alzano i ritmi, ribaltano la partita e vincono 3-1 (21-25, 25-20, 25-16, 25-17) finendo in crescendo ... tuttosport.com Superlega, Perugia batte Monza e si porta 2-0 nella serie dei quarti di finaleEmozionante ed equilibrata sfida, che si decide al tie break. Non sono bastati per i brianzoli i 27 punti messi da Diego Frascio ... lanazione.it Che rimonta per la Romeo Sorrento che batte la Sir Perugia 2-1 in Boy League! Qualificazione alla Final Eight!!! - facebook.com facebook