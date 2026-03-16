Sipario sulle Paralimpiadi | è record di sempre per l’Italia

Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina si sono concluse con un record per l’Italia, che ha ottenuto in totale 16 medaglie. Gli atleti azzurri hanno conquistato sette ori, sette argenti e due bronzi, segnando un risultato mai raggiunto prima durante questa competizione. La manifestazione si è chiusa lasciando un’impressione significativa per il team italiano.

Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina si sono concluse con un risultato storico per l’Italia. Gli azzurri hanno conquistato 16 medaglie complessive: 7 ori, 7 argenti e 2 bronzi. Un bottino mai raggiunto prima, superiore alle 8 medaglie di Torino 2006 e alle zero di Sochi 2014. Nelle ultime gare, spiccano il bronzo di Giuseppe Romele nella 20 km di sci di fondo sitting e l’oro di Giacomo Bertagnolli nello sci alpino vision impaired. L’Italia ha chiuso al quarto posto nel medagliere, il miglior piazzamento di sempre in 50 anni di storia paralimpica. Davanti agli atleti nostrani, Cina (15 ori, 13 argenti, 16 bronzi), Stati Uniti (13 ori, 5 argenti, 6 bronzi) e Russia (8 ori, 1 argento, 3 bronzi). 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati 16/03 – Attaccata la base italiana in Kuwait – Pasqua si avvicina e scattano i rincari – Cala il sipario sulle Paralimpiadi 2026Home > Podcast > 16/03 – Attaccata la base italiana in Kuwait – Pasqua si avvicina e scattano i rincari – Cala il sipario sulle Paralimpiadi 2026... Leggi anche: Chiude il sipario sulle Olimpiadi, Italia da 30 e lode Altri aggiornamenti su Sipario sulle Paralimpiadi è record di... Temi più discussi: Milano-Cortina 2026, cala il sipario anche sulle Paralimpiadi: Le più belle di sempre; Calato il sipario sulle Paralimpiadi: chiusa la sala operativa. Tremila gli operatori del Trentino coinvolti; Cala il sipario sulle Paralimpiadi di Milano-Cortina, stasera la cerimonia di chiusura: gli ospiti e dove vederla; Chiuse le Paralimpiadi dei record e della inclusività. Sipario sulle Paralimpiadi: è record di sempre per l’ItaliaLe Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina si sono concluse con un risultato storico per l'Italia. Gli azzurri hanno conquistato 16 medaglie complessive : 7 or ... sportface.it Milano-Cortina 2026, cala il sipario anche sulle Paralimpiadi: Le più belle di sempreCerimonia di chiusura allo Stadio del ghiaccio di Cortina. Parsons: Successo senza precedenti. Malagò: Giochi della gente. L’Italia festeggia anche il medagliere record con 16 podi ... affaritaliani.it Milano-Cortina 2026, cala il sipario anche sulle Paralimpiadi: “Le più belle di sempre” x.com Cala il sipario sui Giochi paralimpici invernali di #MilanoCortina2026 e sull'intero periodo olimpico. Alla #PoliziadiStato l'onore e l'orgoglio di effettuare il solenne rito dell'alzabandiera con i poliziotti del Reparto a cavallo in uniforme storica. Una cerimonia che - facebook.com facebook