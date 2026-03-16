Sinner vince Indian Wells Medvedev domato 2 volte al tie-break

Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo nel Masters 1000 di Indian Wells, battendo Medvedev in finale. La vittoria è arrivata nella notte italiana di lunedì 16 marzo, quando nel deserto californiano si è conclusa la partita decisiva. Medvedev è stato sconfitto due volte al tie-break durante il torneo, mentre Sinner ha portato a casa il trofeo.

Jannik Sinner per la prima volta ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells. Il trionfo nel 1000 nel deserto californiano è arrivato oggi, lunedì 16 marzo, quando in Italia la mezzanotte era passata da una ventina di minuti. Il campione azzurro, numero 2 del ranking Atp, ha domato Daniil Medvedev in 2 set con il punteggio di 7-6(8), 7-6(4) in 2 ore e 1 minuto di gioco. Il russo in semifinale aveva sconfitto il numero 1 del ranking Atp, Carlos Alcaraz, mentre Jannik aveva avuto la meglio su Zverev. Per Sinner è il sesto 1000 in carriera e ha aggiunto nella sua bacheca l'unico '1000' che gli mancava dopo quelli a Toronto, Miami, Cincinnati, Shanghai e Parigi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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La Stampa. . Jannik Sinner batte anche Daniil Medevedev, si prende la finale di Indian Wells con due tie-break da fuoriclasse (7-6 7-6), e rinasce a modo suo dopo le delusioni degli Australian Open e di Doha che frettolosamente avevano fatto sussurrare alla - facebook.com facebook

Fantastico Sinner! L'azzurro batte in due tie-break Medvedev e trionfa per la prima volta a Indian Wells #SkySport #SkyTennis #Sinner x.com