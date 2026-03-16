Sinner vince a Indian Wells | La rimonta nel tie break? Ecco come ho fatto

Jannik Sinner ha conquistato il titolo a Indian Wells battendo in finale Medvedev. Durante il secondo tie break, in svantaggio, ha messo a segno sette punti consecutivi, portandosi a casa il match. Con questa vittoria, è diventato il primo tennista a vincere due Masters 1000 di fila senza aver perso un set. In conferenza stampa, Sinner ha parlato della rimonta nel tie break.

In conferenza stampa Jannik Sinner guarda alla finale vinta ad Indian Wells contro Medvedev. In cui, in svantaggio nel secondo tie break, ha infilato sette punti consecutivi diventando il primo giocatore nella storia a vincere due Masters 1000 di fila senza perdere set. Ecco cosa ha detto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner vince a Indian Wells: “La rimonta nel tie break? Ecco come ho fatto” Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sinner-Medvedev 7-6, 7-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: assurda rimonta da 0-4 a 7-4 nel tie-break! Leggi anche: Sinner vince Indian Wells, Medvedev domato 2 volte al tie-break Tutto quello che riguarda Indian Wells Temi più discussi: Jannik Sinner vince Indian Wells 2026! Battuto in finale Daniil Medvedev, risultato e cronaca della partita · Tennis ATP oggi; Sinner vince a Indian Wells. La dedica a Kimi Antonelli; Atp Indian Wells, Sinner trionfa: battuto Medvedev 7-6, 7-6; Jannik Sinner trionfa agli Indian Wells: battuto Medvedev, primo titolo del suo 2026. Sinner conquista a Indian Wells il 25° titolo e lo dedica all'amico Antonelli. Battuto Medvedev in finaleL'azzurro doma il russo con un doppio tie break, compiendo una rimonta pazzesca nel secondo (da 0-4). È il suo primo successo nel Masters 1000 californiano. Un grande giorno per l'Italia, dice Janni ... gazzetta.it Sinner batte Medvedev e conquista Indian Wells: primo titolo 2026 e sesto Masters 1000Jannik Sinner lotta per due lunghi, interminabili set, finiti entrambi al Tie break, contro un Daniil Medvedev tornato ai tempi in cui era il numero 1, e alla fine vince il match, con la testa, la for ... tg.la7.it Ranking ATP aggiornato dopo Indian Wells. Jannik si avvicina! skysporttennis - facebook.com facebook Fantastico Sinner! L'azzurro batte in due tie-break Medvedev e trionfa per la prima volta a Indian Wells #SkySport #SkyTennis #Sinner x.com