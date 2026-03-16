Jannik Sinner si è aggiudicato il titolo del BNP Paribas Open 2026 a Indian Wells, vincendo la finale contro Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6(6), 7-6(4). La partita si è conclusa in due set, con Sinner che ha conquistato il primo Masters 1000 sul cemento outdoor dell’Indian Wells Tennis Garden, ottenendo così il suo primo successo in questa competizione.

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev nella finale di Indian Wells 2026 col punteggio di 7-6(6) 7-6(4) e si aggiudica per la prima volta in carriera il BNP Paribas Open, Masters 1000 sul cemento outdoor dell’Indian Wells Tennis Garden. È il sesto titolo in questa categoria di tornei per il n.2 del mondo, che ha vinto tutti quelli che si disputano sul cemento. Se a questi aggiungiamo anche l’Australian Open, lo US Open e le Nitto ATP Finals, nella storia, solo Roger Federer e Novak Djokovic ce l’avevano fatta prima di lui, ma con i suoi 24 anni e 7 mesi, Sinner è il più giovane di sempre a farcela. Inoltre, Sinner è anche il primo italiano a vincere 100 partite nei Masters 1000. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner trionfa a Indian Wells 2026, Medvedev ko in due set

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