Sinner si riavvicina ad Alcaraz | la corsa al numero 1 ATP si riapre determinanti i prossimi 4 tornei

Jannik Sinner ha vinto a Indian Wells, guadagnando 600 punti che lo avvicinano a Carlos Alcaraz, attualmente primo nel ranking ATP. Nonostante lo spagnolo rimanga in testa, i prossimi quattro tornei saranno decisivi per determinare se l'italiano riuscirà ad avvicinarsi ulteriormente o a superarlo. La corsa al numero 1 si riapre grazie a questo risultato.

Jannik Sinner vincendo a Indian Wells ha rosicchiato 600 punti a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo resta saldamente numero 1 ATP, ma nei prossimi quattro tornei l'italiano potrebbe avvicinarsi e sorpassare il rivale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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