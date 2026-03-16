Sinner ‘seccato’ in conferenza a Indian Wells | È la stessa domanda di prima

Durante la conferenza stampa a Indian Wells, Jannik Sinner si è mostrato irritato e ha risposto con un sospiro alla stessa domanda ripetuta, manifestando nervosismo. L’atleta, reduce dalla vittoria, ha evitato di approfondire ulteriormente l’argomento, mantenendo un tono diretto e poco propenso a conversazioni approfondite. La scena si è svolta subito dopo il suo successo nel torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner 'sbuffa' in conferenza stampa dopo il trionfo a Indian Wells. Il tennista azzurro ha battuto il russo Daniil Medvedev nella finale del Masters 1000 americano, trovando il primo trofeo del 2026, ma la gioia della vittoria non ha addolcito la pesantezza di rispondere ai giornalisti. Durante la consueta conferenza stampa del post partita, con il trofeo di Indian Wells ben esposto al suo fianco, Sinner ha dovuto fare i conti con una domanda ripetuta da un giornalista evidentemente poco attento. E il numero due del mondo lo ha fatto notare. "È la stessa domanda di prima", ha detto Sinner con tono quasi seccato, "ho già risposto, ma se vuoi ripeto". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Sinner disorientato in conferenza a Indian Wells: “Ho appena risposto alla stessa domanda. Ripeto?”Sinner non ama le domande ripetitive e a Indian Wells lo dimostra: il tennista azzurro blocca con il sorriso un giornalista in conferenza stampa. Leggi anche: Jannik Sinner spiega perché non riesce a smettere di ridere durante la conferenza a Indian Wells Approfondimenti e contenuti su Indian Wells Discussioni sull' argomento Sinner sincero: Cosa non mi piace? Le conferenze stampa, rispondere alle solite domande; Medvedev: Sinner e Alcaraz i migliori, ma sono battibili. Sinner 'seccato' in conferenza a Indian Wells: È la stessa domanda di primaJannik Sinner 'sbuffa' in conferenza stampa dopo il trionfo a Indian Wells. Il tennista azzurro ha battuto il russo Daniil Medvedev nella finale del Masters 1000 americano, trovando il primo trofeo ... adnkronos.com Sinner disorientato in conferenza a Indian Wells: Ho appena risposto alla stessa domanda. Ripeto?Sinner non ama le domande ripetitive e a Indian Wells lo dimostra: il tennista azzurro blocca con il sorriso un giornalista in conferenza stampa ... fanpage.it Poco tempo tra Indian Wells e Miami, Sabalenka festeggerà a modo suo… - facebook.com facebook Con il titolo di Indian Wells Jannik Sinner diventa il tennista più giovane di sempre a vincere TUTTI i tornei più importanti sul cemento Australian Open US Open Indian Wells Miami Toronto Cincinnati Shanghai Paris Nitto ATP Finals x.com