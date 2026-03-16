Sinner ora Alcaraz è più vicino Jannik ha un mese e mezzo di bonus | la corsa al n1 Atp

Jannik Sinner ha un mese e mezzo di margine prima di dover difendere i punti di Indian Wells, dove ha vinto, e si trova a circa 1.000 lunghezze da Carlos Alcaraz, attuale leader della classifica ATP. La sua posizione in classifica non è influenzata da punti da difendere fino al torneo di Roma, poiché nello stesso periodo dello scorso anno era fermo per la squalifica legata al caso Clostebol.

Indian Wells, dopo aver regalato soddisfazioni e gloria a Carlos Alcaraz nel 2023 e nel 2024, nell'edizione 2026 ha sorriso per la prima volta a Sinner. L'azzurro, battendo al termine di una bella finale Daniil Medvedev, ha vinto così almeno una volta tutti i grandi tornei (Slam, Masters 1000 e Atp Finals) sul cemento. Dando, soprattutto, una spallata importante in termini di classifica guardando al n.1 del mondo. Jannik ha infatti guadagnato 1.000 punti, non avendo disputato il Masters californiano, come tutti i tornei dal post Australian Open fino a Roma a causa del caso Clostebol, nel 2025. Ciò vuol dire un importante avvicinamento alla prima posizione di Alcaraz che, confermando i 400 punti della semifinale 2025, non ha aggiunto né perso nulla in termini di punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, ora Alcaraz è più vicino. Jannik ha un mese e mezzo di "bonus": la corsa al n.1 Atp

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