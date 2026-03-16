Sinner-Medvedev finale a Indian Wells | Daniil serve per rimanere nel match Live 7-6 5-4

Nella finale di Indian Wells, Sinner e Medvedev si affrontano in un match deciso. Attualmente, Medvedev serve per rimanere nel secondo set, con il punteggio di 7-6, 5-4. Il russo, che cerca il suo primo titolo nel Masters-1000 della California, si trova in questa fase cruciale contro il tennista italiano. La partita è in corso e il risultato è ancora aperto.

Altro game a zero di Jannik al servizio: il numero 2 del mondo sta servendo molto bene, ora Daniil serve per rimanere nel match Splendida risposta di Jannik sul 40-15, il game si allunga ma poi il numero 2 del mondo non trova il campo con la risposta Occasione per il russo sul 30-15, il passante di rovescio termina lungo di poco. Jannik chiude con un servizio vincente Non c'è molta partita in questo secondo set, il russo tiene la battuta a zero Splendido punto di Jannik con il diritto lungolinea per portarsi sul 40-0, game a zero per il numero 2 Danill piazza il settimo ace per portarsi sul 40-15 e tiene la battuta Jannik vince un bel game al servizio e resta avanti nel secondo set Sul 40-30, Daniil indeciso e Jannik con un recupero si porta ai vantaggi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Medvedev, finale a Indian Wells: Daniil serve per rimanere nel match Live 7-6, 5-4 Articoli correlati LIVE Sinner-Fonseca 7-6 6-5, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il brasiliano serve per rimanere nel matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21. LIVE Sinner-Fonseca 7-6 5-4, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il brasiliano serve per rimanere nel matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21. Aggiornamenti e notizie su Sinner Medvedev finale a Indian Wells... Temi più discussi: Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells - Il match in diretta; Jannik Sinner - Daniil Medvedev in finale a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Atp Indian Wells, finale Sinner-Medvedev: 7-6, 1-1. LIVE; Sinner-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la finale di Indian Wells in tempo reale. Sinner-Medvedev 7-6 (6), 4-3, diretta oggi: la finale di Indian Wells. Equilibrio al servizio nel secondo set, ancora nessuna palla breakTempo di finale per Jannik Sinner che, dop aver eliminato Zverev, è pronto a scendere in campo contro Medvedev a caccia del primo titolo del 2026. ilmessaggero.it Sinner-Medvedev, diretta live finale Indian Wells: Jannik si aggiudica un primo set combattutissimoDiretta live della finale di Indian Wells tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner, che punta a conquistare il suo primo trofeo del 2026 che gli varrebbe uno storico record ... sport.virgilio.it IL PRIMO SET È DI SINNER Il pressing asfissiante di Medvedev si fa sentire, ma Jannik ha comunque la meglio e si porta a casa il primo set del match (7-6). Ora lo divide un solo set dalla vittoria del torneo #Tennis #BNPParibasOpen #Sinner #Medved x.com Sinner in campo per la finale contro Medvedev, la diretta facebook