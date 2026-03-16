Sinner la dedica ad Antonelli dopo la vittoria a Indian Wells

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Indian Wells battendo Daniil Medvedev in finale. Dopo la vittoria, il tennista italiano ha dedicato il risultato a Antonelli. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha superato Medvedev in due set. La finale ha attirato l'attenzione di pubblico e media.

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e vince il Masters 1000 di Indian Wells. La dedica, a uso della telecamera, è tutta per Antonelli, che ha trionfato in Formula 1: "Grande Kimi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, la dedica ad Antonelli dopo la vittoria a Indian Wells Articoli correlati Sinner fantastico a Indian Wells poi dedica la vittoria a Kimi AntonelliLa giornata azzurra partita con la vittoria di Kimi Antonelli a Shanghai finisce dall’altra parte del mondo, a Indian Wells dove Jannik Sinner vince... Sinner, trionfo a Indian Wells con dedica ad Antonelli: “Grande Kimi, giorno speciale”(Adnkronos) – Jannik Sinner trionfa a Indian Wells e dedica la vittoria in finale contro Daniil Medvedev a un amico speciale: Andrea Kimi Antonelli,... Tutto quello che riguarda Indian Wells Temi più discussi: La dedica di Sinner ad Antonelli: 'Che giornata'; Sinner, trionfo a Indian Wells con dedica ad Antonelli: Grande Kimi, giorno speciale; Indian Wells, Sinner dedica la vittoria ad Antonelli: Bravo Kimi; Tennis, Sinner vince il torneo di Indian Wells e dedica la vittoria ad Antonelli: 'Bravo Kimi'. Sinner show batte Medvedev in due set e dedica il trofeo ad Antonelli: «Senza parole»Tempo di finale per Jannik Sinner che, dop aver eliminato Zverev, è pronto a scendere in campo contro Medvedev a caccia del primo titolo del 2026. ilmessaggero.it Sinner trionfa a Indian Wells. Medvedev sconfitto 7-6 7-6. La dedica a Kimi AntonelliAGI - Jannik Sinner ha vinto il suo sesto Masters 1000 della carriera, il primo a Indian Wells, battendo Daniil Medvedev 7-6(6) 7-6(4) dopo un'ora e 58 minuti al termine di un match equilibrato e gioc ... msn.com Not a bad weekend for these two Italian stars… Jannik Sinner lifts the BNP Paribas Open trophy at Indian Wells Masters, while Matteo Berrettini also shines with a strong performance. Italian tennis is thriving right now on the ATP Tour! #JannikSinne facebook Fantastico Sinner! L'azzurro batte in due tie-break Medvedev e trionfa per la prima volta a Indian Wells #SkySport #SkyTennis #Sinner x.com