Sinner la dedica ad Antonelli dopo la vittoria a Indian Wells

Da gazzetta.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Indian Wells battendo Daniil Medvedev in finale. Dopo la vittoria, il tennista italiano ha dedicato il risultato a Antonelli. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha superato Medvedev in due set. La finale ha attirato l'attenzione di pubblico e media.

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e vince il Masters 1000 di Indian Wells. La dedica, a uso della telecamera, è tutta per Antonelli, che ha trionfato in Formula 1: "Grande Kimi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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