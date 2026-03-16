Sinner | Kimi? Appena sveglio gli ho scritto è un talento incredibile

Dopo aver conquistato il titolo a Indian Wells battendo Medvedev, Jannik Sinner ha commentato in conferenza stampa. Ha detto di aver scritto a Kimi subito dopo il risveglio e ha descritto il pilota come un talento incredibile. Le sue parole si sono concentrate sul rapporto con Kimi e sulla sua opinione sul suo talento, senza ulteriori dettagli.

Dopo aver vinto Indian Wells contro Medvedev, in conferenza stampa Jannik Sinner ha parlato della dedica fatta a Kimi Antonelli dopo il trionfo in F1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner: "Kimi? Appena sveglio gli ho scritto, è un talento incredibile" Articoli correlati Sinner: "Appena sveglio ho scritto a Kimi. Ora stacco due giorni, poi sotto con Miami...""Sotto 0-4 nel tie-break con Medvedev sapevo che potevo rimontare", con semplicità e quasi avesse fatto la cosa più semplice della propria carriera,... I 6 motivi per cui dovresti bere acqua appena sveglioIl corpo umano è composto per circa il 60% di acqua che rappresenta una componente fondamentale per la vita. Sinner e Kimi agli Atp Finals 2025 Contenuti utili per approfondire Sinner Kimi Appena sveglio gli ho... Argomenti discussi: ATP Indian Wells, Sinner: Sullo 0-4 nel tie break sapevo che potevo rimontare. Sinner: Appena sveglio ho scritto a Kimi. Ora stacco due giorni, poi sotto con Miami...Jannik e il trionfo di Indian Wells, prima tappa del Sunshine Double che si chiuderà in Florida e che non viene centrato da Federer nel 2017: Quando hai questo tipo di ritmo non vuoi perderlo... ... msn.com Antonelli è un altro Sinner, ma in F1. E alla Ferrari va malissimoIl miracolo è compiuto: a soli 19 anni Kimi Antonelli vince il gp di Cina diventando il secondo più giovane vincitore di sempre della Formula 1 dopo Max Verstappen. L’Italia torna sul gradino più alto ... today.it