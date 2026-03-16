sinner ha recuperato smalto

Sinner ha ritrovato il suo ritmo durante il torneo di Indian Wells, uno dei Masters 1000 su cemento più importanti. In questa tappa, il giocatore ha mostrato miglioramenti rispetto alle recenti uscite e si è qualificato per le fasi decisive della competizione. Indian Wells si distingue nel calendario per il suo clima e le sue caratteristiche uniche, attirando numerosi appassionati di tennis da tutto il mondo.

Tra tutti i Masters 1000 su cemento Indian Wells se non è il più prestigioso è sicuramente quello con più anima. Lo stadio, splendido, in mezzo al deserto delle valli della California. Le condizioni di gioco, secche, uniche, un cemento (almeno fino a quest'anno) molto diverso da tutti gli altri del circuito, una rarità. Un tempo componeva con Miami, almeno finché era a Key Biscayne, il duo di tornei forse più importante al di fuori degli Slam, il Sunshine Double. Non che oggi non lo sia più, ma Miami spostandosi da Key Biscayne ha perso carattere. È diventato un qualsiasi torneo su cemento outdoor americano, sicuramente anche al di sotto di Montreal e Cincinnati e di tanti altri 500. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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