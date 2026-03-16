A Miami, il tennista numero 2 del mondo ha iniziato il suo torneo con un match semplice contro Dzumhur o un qualificato. Nel frattempo, il tabellone degli italiani si fa interessante, con il possibile incontro in semifinale contro Zverev. La competizione si sta delineando con partite che promettono sfide equilibrate e avvincenti.

Dopo la vittoria di Indian Wells, Jannik Sinner aprirà contro il bosniaco Dzumhur o un qualificato la caccia al Sunshine Double. E il sorteggio del tabellone regala anche un possibile secondo turno da non perdere tra Alcaraz e Fonseca. Sinner al terzo turno avrà uno Moutet e Machac, ottavi secondo tabellone con Rublev o Norrie per avere un quarto di finale sulla carta complicato con Felix Auger Aliassime o con il campione in carica Jakub Mensik, pronta la rivincita dopo la sconfitta di Doha. Semifinale, come in California, potenzialmente contro Alexander Zverev, testa di serie numero tre per il forfait di Novak Djokovic. L’altro italiano in top 5, Lorenzo Musetti, testa di serie numero 4 a Miami, è capitato dalla parte del tabellone di Carlos Alcaraz, con lo spagnolo potenziale avversario del toscano in semifinale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, debutto comodo a Miami, Alcaraz rischia: il tabellone degli italiani

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