Sinner batte Medvedev in due set di lotta ed è campione a Indian Wells |  Sono senza parole La dedica ad Antonelli

Sinner ha vinto il torneo di Indian Wells battendo in due set Medvedev. La finale si è conclusa con il tennista italiano che ha ottenuto il suo primo titolo Masters-1000 in California. Al termine del match, ha dichiarato di essere senza parole e ha dedicato la vittoria ad Antonelli. La partita ha visto Sinner prevalere in una sfida combattuta e intensa.

(Gaia Piccardi) California dreamin’. L’ex sciatore espugna il deserto, che si colora di rosso. Dopo i tentativi a Melbourne (semifinale) e Doha (quarti), Jannik Sinner rompe il ghiaccio con il 2026 a Indian Wells: 25° titolo in carriera, 6° Master 1000, la collezione dei titoli top sul cemento è completata eguagliando Djokovic.È stata una carburazione più lunga del solito, in contumacia di Alcaraz e contro un nuovo Medvedev, rimesso in carreggiata dalla collaborazione con lo svedese Johansson, antico vincitore Slam (Australian Open 2002). Le basi del percorso in California sono state posate prima: due titoli (Brisbane e Dubai) hanno spezzato il digiuno del russo (zero tituli nel 2024, solo Almaty nel 2025), le motivazioni sono tornate dopo un lungo giro sulla sponda della Moscova. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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