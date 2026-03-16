Jannik Sinner ha vinto il suo primo titolo a Indian Wells, battendo Medvedev in finale. Con questa vittoria, si aggiudica anche l’ultimo Masters 1000 sul cemento che mancava alla sua carriera. La vittoria segna un importante traguardo per il tennista italiano, che ora si prepara alla caccia alla vetta dell’Atp di Alcaraz.

L’amarezza dell’Australian Open è cancellata. Jannik Sinner trionfa ad Indian Wells per la prima volta in carriera, mettendo in bacheca anche l’ultimo Masters 1000 sul cemento che mancava alla sua collezione. L’azzurro conquista la California al termine di una battaglia punto a punto contro un Daniil Medvedev, superato per 7-6 7-6 in poco meno di due ore di gioco. Per il numero due del mondo si tratta del 25esimo titolo della carriera, il sesto Masters 1000, il primo trofeo del 2026. L’altoatesino diventa il terzo tennista a vincere tutti i grandi tornei sul cemento (tutti i Masters 1000, Australian Open, US Open e le Atp Finals), raggiungendo così Novak Djokovic e Roger Federer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner batte Medvedev e trionfa per la prima volta a Indian Wells: è iniziata la caccia alla vetta Atp di Alcaraz

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