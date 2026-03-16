Dopo aver vinto a Indian Wells, Jannik Sinner ha raccontato di aver scritto a Kimi appena sveglio. Ha annunciato di prendersi due giorni di pausa prima di tornare in campo per il torneo di Miami, prima tappa del “Sunshine Double”. Sinner ha anche commentato di non voler perdere il momento positivo, che si è manifestato con il successo nel torneo californiano.

"Sotto 0-4 nel tie-break con Medvedev sapevo che potevo rimontare", con semplicità e quasi avesse fatto la cosa più semplice della propria carriera, in conferenza stampa Jannik Sinner guarda alla finale vinta ad Indian Wells contro Medvedev. In cui, in svantaggio nel secondo tie-break, ha infilato sette punti consecutivi diventando il primo giocatore nella storia a vincere due Masters 1000 di fila senza perdere set. "Sul 4-0 ho cercato di tenere: andare 5-0 è diverso rispetto a 4-1. Poi fortunatamente sono riuscito a strappargli il servizio due volte per andare 4-3. Ho sempre continuato a crederci e ho spinto forse un pochettino di più, che oggi era la chiave". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner: "Appena sveglio ho scritto a Kimi. Ora stacco due giorni, poi sotto con Miami..."

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