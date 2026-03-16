Simiani | Sconti fino a 200 euro e semplificazione degli iter

In Italia, quasi due attività commerciali chiudono ogni ora a causa della crisi, secondo i dati più recenti. Simiani ha annunciato sconti fino a 200 euro e ha promesso una semplificazione degli iter burocratici per sostenere le imprese. La situazione evidenzia le difficoltà del settore, che cerca soluzioni per affrontare le sfide economiche attuali.

GROSSETO "I dati sulla crisi del commercio sono drammatici: in Italia chiudono quasi due attività ogni ora. Nel solo 2025 hanno cessato l’attività circa 17mila negozi, pari a 46 al giorno. Di fronte a questa situazione il Governo Meloni non solo non è intervenuto con misure efficaci, ma ha anche bloccato le iniziative delle opposizioni, a partire dalla proposta di legge sui negozi di vicinato, ferma da anni a Montecitorio". Questo il commento del deputato maremmano del Pd Marco Simiani. "Si tratta di un provvedimento che prevede la semplificazione degli adempimenti fiscali per gli esercenti, incentivi per l’acquisto dei registratori di cassa e l’introduzione di un programma di rimborso che consentirebbe ai cittadini di ricevere fino a 200 euro l’anno sugli acquisti effettuati nei negozi fisici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Simiani: "Sconti fino a 200 euro e semplificazione degli iter" Articoli correlati Decreto bollette, il governo prepara bonus da 90 euro e sconti in bolletta per Isee fino a 25mila euroIl governo prepara il decreto bollette, atteso in Consiglio dei ministri il 18 febbraio: previsto un contributo straordinario da 90 euro nel 2026 per... Decreto bollette al Consiglio dei Ministri: contributo da 90 euro per le famiglie con bonus sociale e nuovi sconti fino a ISEE 25mila euroIl Consiglio dei Ministri si appresta a varare il decreto bollette, un provvedimento atteso da settimane che introduce misure di sostegno per...