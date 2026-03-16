Siamo in guerra da tempo ma la viviamo come se fosse un videogame

Da tempo si parla di guerra, ma molti la vivono come se fosse un videogioco. L'esercito è stato schierato nelle strade e si è assistito a un intenso riarmo, segnando una escalation nel confronto culturale e sociale. Questa situazione si estende ben oltre il conflitto con l'Iran, coinvolgendo vari aspetti della società e della politica.

Dal linguaggio militare alla presenza dell'esercito nelle strade fino al riarmo: stiamo vivendo una guerra culturale e sociale che va oltre l'attacco all'Iran. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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